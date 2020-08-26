Оппозиция посчитала статус нового правительства Белоруссии спорным

Статус нового правительства Белоруссии является спорным, заявила член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Она подчеркнула, что нельзя было назначать правительство до инаугурации президента. Кроме того, конституция страны требует, чтобы глава кабмина назначался президентом с согласия Палаты представителей, то есть «после инаугурации также следует получить согласие Палаты представителей». Колесникова отметила, что «только после этого может быть сформирован» новый кабмин.

В связи с этим Колесникова заявила, что «новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства». По ее словам, «статус правительства – спорный», передает ТАСС.

20 августа были официально опубликованы указы, которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство, ушедшее в отставку после президентских выборов.

Лукашенко назначил премьером страны Романа Головченко, который и был действующим главой правительства.

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