Официально опубликованы указы Лукашенко о переназначении в Белоруссии правительства

Указы, которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство, ушедшее в отставку после президентских выборов, официально опубликованы в четверг на национальном правовом интернет-портале.

Изменений в составе Совмина нет, передает РИА «Новости».

В среду пресс-служба Лукашенко сообщила, что он подписал два указа – о назначении премьером Романа Головченко, который занимал эту должность и до выборов, а также о назначении членов правительства.

Это технические указы, такая процедура проводится в соответствии с белорусским законодательством, согласно которому Совмин должен был сложить полномочия и уйти в отставку перед вновь избранным главой государства.

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