Турки нанесли ответный удар после обстрела совместного с Россией патруля в Идлибе Асад поручил премьеру Сирии сформировать новое правительство 25 августа 2020, 15:15 Текст: Ксения Панькова

Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство страны, сообщает пресс-служба президентского дворца. «Президент Асад издал указ номер 210 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии Хусейном Арнусом», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы. Напомним, в июле президент России Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии. В июне президент Сирии освободил от должности премьера страны Имада Хамиса, исполняющим обязанности был назначен министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус.

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