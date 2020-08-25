Покупатели начали получать кэшбэк за туры по России

Туристы начали получать кэшбэк по программе поддержки внутреннего туризма, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа доступных путешествий по России успешно работает. Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей. Туристам, в соответствии с условиями программы, платежной системой МИР начисляется кешбэк. Всего, на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», – цитирует ТАСС Догузову.

По ее данным, большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на 7-дневную рабочую неделю на период работы программы, передает РИА «Новости».

«Повышенным спросом по программе на осень пользуются как традиционный юг России – Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Мы также наблюдаем рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги – Нижегородской области, республике Татарстан, Ярославской и Тверской областях», – отметила глава ведомства.

Догузова 21 августа сообщала, что россияне за первые часы продаж купили туры по программе поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 150 млн рублей.

Ранее в России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки. Программа продлится ровно неделю, до 28 августа включительно. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тыс. рублей.