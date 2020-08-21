Россияне в первый день продаж купили туры с кешбэком на 150 млн рублей

Россияне за первые часы продаж купили туры по программе поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 150 млн рублей, сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова.

«Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет», – цитирует РИА «Новости» Догузову.

Глава Ростуризма отметила, что к вечеру пятницы сайт посетили 200 тыс. человек, а до конца дня веб-страницу могут посетить более 500 тыс. пользователей, передает.

«Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 тыс. человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей», – сказала Догузова, слова которой привели в Ростуризме.

Провайдер облачных сервисов Ngenix (технологический партнер Ростуризма по программе кешбэка) уточнил, что в общей сложности с полуночи до 17.00 мск сайт мирпутешествий.рф посетили более чем 200 тыс. уникальных IP-адресов.

«Трафик начал расти с раннего утра, пик пришелся на 14.00 по мск, когда трафик вырос почти в три раза относительно среднего значения и более чем в 24 раза относительно «тихих» часов ночью, когда активность пользователей была минимальной. Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванных активной работой партнеров проекта», – добавили в Ngenix.

Ранее в России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки. Программа продлится ровно неделю, до 28 августа включительно. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тыс. рублей.