Шойгу счел полезным совмещение военного форума и армейских игр

Синхронизация сроков проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр оказалась положительной практикой, считает министр обороны Сергей Шойгу.

«Безусловно, отразилось, считаю, в лучшую сторону, когда мы одновременно проводим форум и игры», – передает ТАСС слова Шойгу во вторник в эфире телеканала «Звезда».

Он напомнил, что прежде было так: на форум приезжала сначала одна национальная делегация, а затем через какое-то время – две, три недели или через месяц – другая, в состав которой по большей части входили одни и те же люди.

Сегодня, пояснил министр, для участия в играх и форуме приезжают комплексные делегации, которые представляют все виды военного сообщества той или иной страны – те, кто разрабатывают новую технику, те, кто ее закупает, те, кто испытывает и те, кто на ней воюет.

«Они могут послушать тех, кто на этой технике, которая, в том числе, представлена на форуме, уже посоревновался, и спросить, каково оно, хорошо или плохо? – отметил министр. – И получается такой коллективный труд, который позволяет дать больший эффект, синергию».

Он также отметил, что «когда собирается такое армейское сообщество, которое знакомится между собой, это дает серьезные перспективы на будущее». «Потому что когда люди узнают о нашей стране – это один разговор, а когда они узнают друг друга и когда они делятся между собой тем, что увидели, и тем, что они здесь приобрели в прошлые годы – это совсем другой вектор и результат», – отметил министр обороны.

По словам министра обороны, выход на 70-процентную долю новой техники в Вооруженных силах до конца года – не самоцель, а уровень, достижение которого обусловлено задачами, стоящими перед армией и флотом по обеспечению национальной безопасности.

«70% – это не средняя температура по больнице. Где-то показатели выше, где-то ниже. Скажем, за 95% современность – это береговые ракетные комплексы. По системам ПВО и ВВС: Военно-воздушные силы – 78% современности, в ПВО – 88%, в целом в ВКС – за 70%», – сказал Шойгу.

В Космических войсках, по словам министра, этот уровень составляет около 88%.

«Или, скажем, ракетное вооружение Сухопутных войск. Там мы тоже очень далеко продвинулись. У нас и «Искандеры», и «Балы», и другие ракетные комплексы, которые мы получаем серийно, стабильно. В целом, это дает результат 70% в этом году. Думаю, эта задача (70% в 2020 году - прим. ТАСС) реализуемая», – сказал Шойгу.

«Но вы же понимаете, – продолжил он, – что если береговые комплексы – за 90%, а в другом роде или виде войск - 50%, то мы не можем эти показатели сложить и разделить пополам. Нам нужно, чтобы везде было выше или как минимум 70%».

Говоря о том, как появился такой плановый показатель перевооружения на новую технику, министр обороны отметил, что это решение президента России Владимира Путина «пришло не случайно».

«Был ряд событий, которые заставили нашего президента принять такое решение. Решение непростое, потому что выделение таких средств требует много мужества и, самое главное, уверенности в том, что это крайне необходимо», – подчеркнул Шойгу.

По его словам, одна из важнейших задач здесь – контроль целевого использования денежных средств.

«Я понимаю, когда стоит чемодан с деньгами, из которого надо брать только на эти цели, и есть много желающих, которые говорят: «Ну одну купюрку возьмем, ничего страшного. Давайте еще одну». И так далее. Здесь у президента жесточайший контроль за выполнением задачи», – подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу также отметил роль больших тематических совещаний по вопросам оснащения Вооруженных сил России.

«Два раза в год мы собираемся и закрываемся от всех. И идет целая серия совещаний: бывает в день заслушиваются по 9, 12 и 16 тем и докладов. Оценивается, где мы уже вышли на достаточный уровень, а где еще нет. Это все, естественно, дает свой результат», – заключил министр.

Напомним, в начале августа Минобороны решило довести долю современных комплексов в РВСН до 81%.

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