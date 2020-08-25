Шойгу счел полезным совмещение военного форума и армейских игр

Взгляд
25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Белоруссии показали перехват литовских воздушных шаров
    Выявлены многомиллионные выплаты ПФР пенсий «мертвым душам» Крым назвали самым проблемным регионом России по водоснабжению Трамп предложил способ довести демократов в США «до безумия» Британия задумалась о полном отказе от танков
    Госдеп и Тихановская обсудили «укрепление демократии» в Белоруссии «Вектор» объяснил разработку в России сразу нескольких вакцин от COVID-19 В Совбезе указали источник большинства кибератак в мире Адвокат Ефремова заявил в СК и Генпрокуратуру об угрозах
    Политолог: Заявления немецкой клиники об отравлении Навального были предсказуемы На форуме «Армия-2020» показали камуфляж для священников и свечи цвета хаки Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ Стало известно о попытках Цукерберга натравить Трампа на TikTok

    Главная тема


    Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

    «там живут украинцы»


    Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

    форум «Армия-2020»


    Представлена концепция «танка будущего» на смену «Армате»

    акции протеста


    СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Шойгу счел полезным совмещение военного форума и армейских игр

    25 августа 2020, 08:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Синхронизация сроков проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр оказалась положительной практикой, считает министр обороны Сергей Шойгу.

    «Безусловно, отразилось, считаю, в лучшую сторону, когда мы одновременно проводим форум и игры», – передает ТАСС слова Шойгу во вторник в эфире телеканала «Звезда».

    Он напомнил, что прежде было так: на форум приезжала сначала одна национальная делегация, а затем через какое-то время – две, три недели или через месяц – другая, в состав которой по большей части входили одни и те же люди.

    Сегодня, пояснил министр, для участия в играх и форуме приезжают комплексные делегации, которые представляют все виды военного сообщества той или иной страны – те, кто разрабатывают новую технику, те, кто ее закупает, те, кто испытывает и те, кто на ней воюет.

    «Они могут послушать тех, кто на этой технике, которая, в том числе, представлена на форуме, уже посоревновался, и спросить, каково оно, хорошо или плохо? – отметил министр. – И получается такой коллективный труд, который позволяет дать больший эффект, синергию».

    Он также отметил, что «когда собирается такое армейское сообщество, которое знакомится между собой, это дает серьезные перспективы на будущее». «Потому что когда люди узнают о нашей стране – это один разговор, а когда они узнают друг друга и когда они делятся между собой тем, что увидели, и тем, что они здесь приобрели в прошлые годы – это совсем другой вектор и результат», – отметил министр обороны.

    По словам министра обороны, выход на 70-процентную долю новой техники в Вооруженных силах до конца года – не самоцель, а уровень, достижение которого обусловлено задачами, стоящими перед армией и флотом по обеспечению национальной безопасности.

    «70% – это не средняя температура по больнице. Где-то показатели выше, где-то ниже. Скажем, за 95% современность – это береговые ракетные комплексы. По системам ПВО и ВВС: Военно-воздушные силы – 78% современности, в ПВО – 88%, в целом в ВКС – за 70%», – сказал Шойгу.

    В Космических войсках, по словам министра, этот уровень составляет около 88%.

    «Или, скажем, ракетное вооружение Сухопутных войск. Там мы тоже очень далеко продвинулись. У нас и «Искандеры», и «Балы», и другие ракетные комплексы, которые мы получаем серийно, стабильно. В целом, это дает результат 70% в этом году. Думаю, эта задача (70% в 2020 году - прим. ТАСС) реализуемая», – сказал Шойгу.

    «Но вы же понимаете, – продолжил он, – что если береговые комплексы – за 90%, а в другом роде или виде войск - 50%, то мы не можем эти показатели сложить и разделить пополам. Нам нужно, чтобы везде было выше или как минимум 70%».

    Говоря о том, как появился такой плановый показатель перевооружения на новую технику, министр обороны отметил, что это решение президента России Владимира Путина «пришло не случайно».

    «Был ряд событий, которые заставили нашего президента принять такое решение. Решение непростое, потому что выделение таких средств требует много мужества и, самое главное, уверенности в том, что это крайне необходимо», – подчеркнул Шойгу.

    По его словам, одна из важнейших задач здесь – контроль целевого использования денежных средств.

    «Я понимаю, когда стоит чемодан с деньгами, из которого надо брать только на эти цели, и есть много желающих, которые говорят: «Ну одну купюрку возьмем, ничего страшного. Давайте еще одну». И так далее. Здесь у президента жесточайший контроль за выполнением задачи», – подчеркнул глава Минобороны.

    Шойгу также отметил роль больших тематических совещаний по вопросам оснащения Вооруженных сил России.

    «Два раза в год мы собираемся и закрываемся от всех. И идет целая серия совещаний: бывает в день заслушиваются по 9, 12 и 16 тем и докладов. Оценивается, где мы уже вышли на достаточный уровень, а где еще нет. Это все, естественно, дает свой результат», – заключил министр.

    Напомним, в начале августа Минобороны решило довести долю современных комплексов в РВСН до 81%.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •