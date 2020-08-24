Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда

Страны во всех регионах мира наращивают расходы на борьбу с коронавирусом, в результате чего госдолг достиг уровней, близких ко временам Второй мировой войны, сообщило издание The Wall Street Journal.

В государствах с развитой экономикой в июле размер долгов достиг 128% мирового ВВП, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Для сравнения: в 1946 году этот показатель составлял 124%, передает «Интерфакс».

Как отметил глава экономического совет при президенте США Джордже Буше Гленн Хаббард, на данный момент правительствам не следует беспокоиться о росте задолженности, а вместо этого необходимо сосредоточиться на контроле о распространении заболевания.

«Аналогия с войной совершенно верна. Мы вели и ведем войну. Это вирус, а не иностранная держава, но расходы не должны становиться проблемой», – добавил он.

При этом отмечается, что после Второй мировой войны развитые страны быстро сократили размеры долга во многом благодаря быстрому экономическому росту.

Так, к 1959 году отношение долга к ВВП сократилось более чем вдвое – до менее чем 50%. На этот раз, вероятно, достичь таких результатов будет сложнее по причинам, связанным с демографией, технологиями и более медленным восстановлением экономики.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире. Так, размер госдолга сохраняется на безопасном уровне – ниже 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Так, по прогнозам МВФ только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю).

Ранее эксперты завили, что Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам.