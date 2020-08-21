В Турции подтвердили превращение в мечеть православного монастыря

Управление по делам религии Турции подтвердило, что монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.

Как ранее сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на правительственную газету Турции, правительство республики решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле.

«Это здание, где до 2019 года размещался музей и его фонды, указом президента Турции передается в ведение управления по делам религий. Оно будет открыто для молитв. Когда именно, пока не определено. Требуется подготовка, которой будет заниматься стамбульское отделение нашего управления», – сообщил источник РИА «Новости».

Монастырь Хора, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.

Напомним, ранее суд Турции аннулировал решение от 1945 года о превращении монастыря Хора/мечети Карие в Стамбуле в музей.