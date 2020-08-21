Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от коронавируса

Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре «Вектор» привиты – 57 добровольцев получили вакцину, 43 – плацебо, все чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека – в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что у шести из 100 добровольцев была болезненность в месте укола.

«В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев, и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что клинические испытания вакцины планируется завершить в сентябре.

Напомним, 12 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет, который будет предоставлен в Минздрав.

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