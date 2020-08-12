Роспотребнадзор отчитался о состоянии испытывающих вакцину «Вектора» добровольцев

Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет, который будет предоставлен в Минздрав, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В соответствии с протоколом исследования 11 августа провакцинировано еще девять добровольцев.

«Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет. Через пять дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в Минздрав», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На основании данных отчета независимым комитетом по мониторингу данных будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования, пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что самочувствие всех добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в центре «Вектор», хорошее, жалоб нет.

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