Американский военный эксперт указал на опасность борьбы с российскими подлодками

США и НАТО в духе холодной войны размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато применением ядерного оружия. Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорда Дисмьюкса приводит Naval College Review.

Как утверждает Дисмьюкс, российские АПЛ являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания. Следовательно, любая угроза касательно данных подлодок будет сильно раздражать официальную Москву, а это, в свою очередь, будет провоцированию ядерного конфликта.

«Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту», – передает РИА «Новости» слова ветерана ВМС США, подчеркнувшего, что в такой ситуации «неудача куда предпочтительней успеха».

По мнению Дисмьюкса, ВМС США и их союзникам следует пересмотреть свою стратегию активной борьбы с российскими субмаринами у берегов России. «Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чем-то полностью уверен», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее американские СМИ восхитились смекалкой российских подводников, которые нашли новый способ пуска ракет из Северного Ледовитого океана через многометровую толщу льда.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД