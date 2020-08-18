В США восхитились смекалкой российских подводников

Российские подводники нашли новый способ запуска ракет из Северного Ледовитого океана через многометровую толщу льда. Их смекалкой восхитились американские СМИ.

Ранее были известны два способа решения этой задачи: поиск полыньи и взлом льда при помощи корпуса подлодки, пишет Forbes.

Поиск подходящей полыньи может сильно затянуть запуск ракеты, в то время как требуется провести его немедленно, отметили журналисты. Второй способ небезопасен: всплытие через лед может повредить корпус подлодки и обнаружить себя перед потенциальным противником.

Российские подводники придумали третий способ: перед пуском ракеты они выпускают из-под воды боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой, она проделывает пролом во льду нужного размера. В него подводники и запускают баллистические ракеты, передает «Российская газета».

Такие ракеты-ледоколы разработаны для АПЛ типа «Борей», их испытания прошли в 2014 году. Изначально планировалось проламывать полыньи без заряда, но энергии для пролома не хватало. После этого ракеты оснастили фугасной частью.

В марте сообщалось, что военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр Борей») «Александр Невский» во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования.