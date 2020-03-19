Стало известно, почему американцы не смогли услышать подлодку «Александр Невский»

Военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр «Борей») «Александр Невский» во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования, рассказал в интервью по случаю Дня моряка-подводника экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.

«Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США «отдыхают» по сравнению с нашей малошумностью», – передает ТАСС слова Танковида, говоря о характеристиках «Александра Невского».

По словам капитана, переход подлодки с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути (в 2015 году) длился 42 дня, из которых «Александр Невский» 12 суток шел в надводном положении. Танковид отмечает, что Соединенным Штатам об этом походе стало известно, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

«В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли», – рассказал он.

Танковид добавил, что из-за малой шумности, слабого следа, оставляемого в воде, и других низких показателей заметности российскую подлодку класса «Борей» может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин.

«Поэтому даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно», – отметил капитан.

Напомним, 30 сентября 2015 года в 17.00 по Камчатскому времени (08.00 по московскому) новейший атомный подводный ракетоносец «Александр Невский» (проект 955, «Борей»), совершив межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский, прибыл в постоянный пункт дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатку.

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