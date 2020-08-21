Корабли и катера России и Сирии провели артиллерийские стрельбы

Российские и сирийские военные отработали обнаружение и противодействие диверсантам в порту Баниас на побережье Сирии в ходе совместных учений, сообщил начальник пункта базирования Вооруженных сил России «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов.

«Сегодня мы завершили проведение совместного тактического учения, в котором приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска – всего более 500 военнослужащих Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики», – передает ТАСС слова Кондратова.

Он добавил, что в ходе учений были полностью достигнуты цели, которые ставились перед участниками.

«В ходе учения силы действовали как на море – на воде, так и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что у нас значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в нашем общем деле – борьбе с международным терроризмом», – отметил контр-адмирал.

Как сообщил командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в ходе учений военные двух стран отработали взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.

«Проводилось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас. Они проводятся периодически и показывают эффективность нашей совместной работы, повышают нашу готовность к выполнению боевых задач», – сказал он.

В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Макаров», катера «Раптор», противодиверсионный катер «Кинель», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», а также морская авиация, подразделения морской пехоты и водолазов от российской армии, и катера типа «Москит» и подразделения береговой охраны от Сирии.

Согласно замыслу учений, в ходе патрулирования акватории Средиземного моря вблизи морского порта Баниас в сирийской провинции Латакия были обнаружены диверсанты, в частности, корабль, который не отвечал на запросы с берега. Судно-нарушитель, роль которого исполнил российский морской буксир СБ-36, было блокировано с воздуха вертолетом морской авиации Ка-27, а с воды – двумя катерами «Раптор». Затем на него с борта фрегата «Адмирал Макаров» на быстроходной лодке прибыла досмотровая группа морских пехотинцев для захвата экипажа и проверки помещений корабля.

Кроме того, в ходе учений также были проведены артиллерийские стрельбы с борта российских и сирийских военных кораблей и катеров по условному противнику. Подразделения армии Сирии отработали стрельбу из ракетно- бомбовой установки и миномета по мишеням. Также был разыгран эпизод с уничтожением условного беспилотника, в ходе которого подразделения сирийской армии на берегу создали дымовую завесу для маскировки пулеметной точки, из которой был уничтожен летательный аппарат.

Российские военные водолазы также продемонстрировали свою работу по поиску и обнаружению диверсионных групп, которые совершили попытку подхода к порту Баниас под водой.

Ранее российские и сирийские военные отработали защиту порта Тартус от диверсантов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД