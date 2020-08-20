США пообещали оппозиции Белоруссии не отправлять нового посла в Минск

Белорусская оппозиция попросила США не направлять своего посла в страну и получила заверения, что Вашингтон пока этого не сделает, заявил один из баллотировавшихся на пост президента республики Валерий Цепкало.

«Мы просим американцев не направлять посла. Мы просили несколько раз. Они сейчас нам дали заверения, что они посла не будут направлять», – передает РИА «Новости» его слова.

Цепкало уточнил, что на данный момент это «не совсем официально».

«До того момента, как ситуация не будет урегулирована, они не должны направлять посла, потому что посол вручает верительные грамоты Лукашенко, а соответственно, это будет означать признание», – добавил он.

Также Цепкало сообщил, что уголовное дело в связи с созданием координационного совета белорусской оппозиции направлено на то, чтобы вынудить его членов к эмиграции или посадить в тюрьму.

«Это совершенно очевидно, как действует власть. Либо в тюрьму, либо эмиграция. Другого пути нет. В отношении меня то же самое. Но я уехать успел, а потом объявили об уголовном деле», – заключил политик.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

Цепкало рассказывал, почему решил уехать именно на Украину: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию».