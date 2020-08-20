Мишустин второй раз за два дня переговорил с белорусским премьером

Премьер-министр России Михаил Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой Романом Головченко, обсудив вопросы совместной борьбы с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение.

«Двадцатого августа состоялся телефонный разговор председателя правительства России Мишустина с премьер-министром Белоруссии Головченко. Мишустин и Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Отмечается, что главы правительства также рассмотрели вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии.

Напомним, во время первой беседы, состоявшейся накануне, главы правительств «обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях».

За последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».