Путин оценил санкции против Крыма

Санкции, введенные в отношении России и мешающие развитию Крыма, создают определенные проблемы, но их можно преодолеть, заявил президент Владимир Путин в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе РАНХиГС.

«К сожалению, нам там [в Крыму] создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин 20 августа в режиме видеоконференции проводит встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов), реализуемой на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Россия 24».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Санкции продлены до 23 июня 2021 года.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал отнестись к санкциям философски.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.