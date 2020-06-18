ЕС продлил санкции в отношении России

Европейский союз на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией, заявили в Совете ЕС.

В заявлении отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2021 года, передает ТАСС.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что Россия не ожидает, что санкции Евросоюза могут быть отменены в ближайшее время.

В начале июня постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы.