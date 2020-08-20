Польша потребовала новых выборов в Белоруссии

Европейский союз не вмешивается в политическую ситуацию в Белоруссии, но требует проведения там новых выборов, заявил Польскому агентству печати замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Мы требуем повторения президентских выборов в Белоруссии таким способом, чтобы белорусский народ сам мог решить вопрос своего будущего. И очень важно вот что: Европейский союз не вмешивается в политические дела в Белоруссии, но мы хотим, чтобы были созданы такие условия, которые позволят белорусам самим решать свои политические вопросы», – передает ТАСС слова Яблоньского.

Он опроверг мнение о том, что идея Польши созвать экстренный саммит по Белоруссии не нашла отклика у лидеров Евросоюза. «Мы сумели убедить лидеров государств ЕС, чтобы они высказались и однозначно призвали к повторению президентских выборов в Белоруссии», – сказал замглавы МИД.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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