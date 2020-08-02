Адвокат перечислила возможные причины смерти рэпера Картрайта

Ирина Скурту, адвокат супруги украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет.

Она сообщила, что «по внешним признакам никаких насильственных повреждений нет». Адвокат предположила, что «это либо отравление, либо передозировка, либо задохнулся, когда кушал, разные версии абсолютно, может, от сердечного приступа».

«Я сейчас не могу оценивать. Это разные предположения», – приводит ее слова Пятый канал.

По словам Скурту, «как только будет известна причина и сделан вывод о том, что смерть была естественной, дело прекратят».

Она отметила, что «останки пролежали несколько дней» и «сложно определить причину, особенно, если нет внешних повреждений».

Адвокат уточнила, что в документе, представленном следствием, нет ничего по поводу наркотиков в теле расчлененного рэпера.

Мать Марины Кохал, жены Картрайта, не помогала дочери пилить тело, заверила Скурту. Также она сообщила, что Кохал не стирала органы, только одежду. В расчленении «ничего техничного нет, проведено по суставам», для этого «особые навыки не требуются», сказала она. По словам адвоката, Кохал заявляет, что сейчас бы так не поступила со своим супругом.

«Ее мотив – сохранить о нем светлую память, – сказала адвокат, отметив, что именно по этой причине Кохал уничтожала отпечатки пальцев. – Если когда-то кого-то найдет, чтобы не было ясно, что это он».

Напомним, Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти.

При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.