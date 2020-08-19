Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

Соединенные Штаты планируют в будущем задействовать механизм возвращения санкций Совбеза ООН против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«У меня нет объявлений о времени. Президент США Дональд Трамп ясно заявил, что мы намерены это (запустить процедуру возвращения санкций ООН – прим. ВЗГЛЯД) сделать в скором времени и сделаем это», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Также Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном отметил, что в скором времени будут объявлены сделки американских компаний и властей Ирака.

«У нас также был хорошее обсуждение по энергетическому сектору Ирака – главного драйвера экономической деятельности Ирака. Мы ожидаем в скором времени объявления о сделках в энергетической сфере между американскими компаниями и властями Ирака», – заявил Помпео.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем, включая Иран.

Китай поприветствовал предложение Путина об онлайн-саммите по иранской ядерной проблеме, но Тегеран заявил, что саммит может оказаться неэффективным из-за отношения Вашингтона.