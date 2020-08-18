Иран счел предложенный Путиным саммит неэффективным из-за США

Онлайн-саммит по иранской проблематике, предложенный президентом России Владимиром Путиным, вряд ли окажется эффективным из-за отношения Соединенных Штатов, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

«Мы понимаем добрые намерения господина Путина снизить напряженность, однако, так или иначе, сомневаемся, что подобного рода встреча будет эффективной в отсутствие искренности со стороны американского правительства», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также добавил, что, по всей вероятности, президент США Дональд Трамп «не осмелится принять участие в саммите, поскольку убежден, что снова окажется в изоляции».

Тем временем Тегеран готов рассмотреть предложение Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, а окончательное решение объявит позже.

«Как только все стороны получат официальные запросы о проведении саммита, мы с полной серьезностью подойдем к рассмотрению (инициативы) и впоследствии объявим о своем решении», – сообщил чиновник.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Китай поприветствовал предложение Путина об онлайн-саммите по иранской ядерной проблеме.