Глава Евросовета заявил, кто должен решать будущее Белоруссии

Будущее Белоруссии должно решаться в самой республике, а не в Брюсселе или Москве, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы передали очень четкое послание: жители Белоруссии должны сами принимать решения о будущем своей страны, нельзя принимать решение по этому вопросу в Брюсселе или Москве. Мы хотим приветствовать все силы, которые готовы содействовать открытому диалогу», – сказал Шарль Мишель, передает РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что жители республики сами должны решать, проводить новые президентские выборы или нет.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщала, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.