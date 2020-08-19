В Белоруссии озвучили сумму ущерба от протестов

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее 500 млн долларов, пострадала инвестиционная привлекательность страны, заявил помощник президента Белоруссии по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

«Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», – передает БелТА слова Бельского.

«Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших, которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом», – добавил помощник президента Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».