Путин рассказал Лукашенко о беседах с Меркель и Макроном

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация в республике.

Путин в ходе диалога проинформировал белорусского лидера о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Белоруссии, передает БелТА.

Напомним, Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.