Посол России прибыл МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в МИД республики, цель визита не уточняется.

Информацию об этом передает ТАСС.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.