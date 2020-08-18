Стало известно о влиянии коронавируса на почки

Немецкие ученые выявили негативное влияние COVID-19 на почки и пришли к выводу, что при коронавирусе следует обращать внимание на работу самых разных органов.

Ученые из Университетской клиники Гамбурга-Эппендорфа проанализировали данные вскрытия тел 63 пациентов, умерших от последствий коронавируса за последние месяцы. У 60% из них в почках был выявлен возбудитель COVID-19, в 72% случаев у зараженных наблюдались нарушения в работе этого органа.

«Этим объясняется, что у пациентов с COVID-19 часто диагностируется почечная недостаточность, которая является существенным фактором смертности», – передает ТАСС заявление представителя клиники Тобиаса Хубера, под руководством которого проводилось исследование.

Данное исследование подтверждает, что при заражении коронавирусом нужно обращать внимание на работу самых разных органов, чтобы снизить смертность, добавил он.

Кроме того, из исследования специалистов Китайского университета Гонконга стало известно, что коронавирус в каждом пятом случае приводит к серьезным нарушениям работы печени пациента.

Ранее российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса.