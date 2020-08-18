Службу доставки отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова

Работодатель погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела, но получил отказ.

Соответствующее ходатайство было озвучено судом на очередном заседании по делу Ефремова. В нем, в частности, подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, «был фактически уничтожен» после аварии с машиной Ефремова.

Тем не менее, суд не усмотрел оснований для того, чтобы признавать фирму потерпевшей. «Суд постановил - в удовлетворении данного ходатайства отказать», – передает РИА «Новости» вердикт судьи Елены Абрамовой.

Кроме того, ранее статуса потерпевшей не смогла добиться и гражданская жена Захарова несмотря на то, что они, по ее словам, «20 лет жили вместе», но так и не расписались.

Таким образом, официально потерпевшими по делу считаются вдова, двое сыновей и брат погибшего.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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