Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области

Полиция в Иркутской области возбудила серию уголовных дел о незаконных рубках леса на сумму более 18 млн рублей, совершенных преступным сообществом, деятельность которого покрывали должностные лица госучреждения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовные дела возбуждены по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Задержаны 28 человек. Лидер сообщества и трое соучастников заключены под стражу, передает ТАСС.

«Создателями организованного сообщества являлись 52-летний индивидуальный предприниматель и четверо его подельников. Под их руководством члены организованных групп <…> незаконно заготавливали деловые сорта древесины, осуществляли их переработку и отправку на экспорт. <…> Систематическому совершению преступлений способствовало покровительство должностных лиц, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли. <…> Организатору и его участникам инкриминируется совершение незаконных рубок лесных насаждений в размере 2,8 тыс. куб. м. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается более чем в 18 млн рублей», – говорится в сообщении.

Нелегальная деятельность велась в Зиминском районе более года. Руководитель одного из территориальных госучреждений заранее оповещал черных лесорубов о рейдах, скрывал следы рубок. За это покровитель регулярно получал денежное вознаграждение. Его подчиненный руководил одной из преступных групп. В ходе обысков полицейские изъяли 14 грузовых и легковых автомашин, в качестве вещественных доказательств к делу приобщены бензопилы, радиостанции, компьютерная техника, печати и бланки. Пункт отгрузки древесины закрыт.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что чиновникам-коррупционерам инкриминируется участие в преступном сообществе. Наказанием за его создание является лишение свободы на срок до 20 лет, а за участие в нем – до десяти лет.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за сокрытие незаконной вырубки леса.