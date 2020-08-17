Завершилась неделя акции «Мы вместе» в рамках «Большой перемены»

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Завершилась неделя акции «Мы вместе» в рамках «Большой перемены»

    17 августа 2020, 12:45

    Текст: Елизавета Булкина

    Более 3 тыс. школьников приняли участие в работе над волонтерскими проектами «Большой перемены» для общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

    С 10 по 16 августа в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошла неделя «Мы вместе». На протяжении недели 3094 участника конкурса из разных регионов страны вместе с 14 экспертами в сфере волонтерства, науки, искусства и журналистики работали над созданием добровольческих проектов для школьников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Экспертами проектировочной недели выступили доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики РУДН Дмитрий Ермаков; журналист, ведущий Первого канала Павел Занозин; главный редактор Indicator.Ru, руководитель научного проекта «Ломоносов», кандидат физико-математических наук Николай Подорванюк; победитель конкурса «Доброволец России – 2018», руководитель проекта «Здоровое село», координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по Центральному федеральному округу Антон Коротченко; руководитель образовательных программ Московского Музея космонавтики Альфред Вардазарян; блогеры, ведущие программы «2Жур» телеканала «Поехали!» Владимир Капри и Илья Гордеев; методолог проекта Кружкового движения НТИ «Практики будущего» Александр Чикуров; директор по развитию сообщества проектных школ «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Ольга Прудковская; журналист, директор арт-галереи «Оттепель» Виктория Тарусская и начальник Управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Анастасия Фролова.

    Виктория Тарусская подчеркнула, что все участники проектировочной недели проявили себя как настоящие менеджеры, талантливые исполнители, креативные дизайнеры и программисты. 

    «Сейчас, подводя итоги проектировочной недели «Мы вместе», можно смело заявить, что из стоящего перед школьниками нашей страны вызова попробовать себя в волонтерском движении, уже вырос и крепнет на наших глазах масштабный амбициозный проект, организаторами которого стали дети – участники конкурса. Уверена, мы все будем приятно удивлены тем, во что этот проект перерастет в кратчайшие сроки. Тем приятнее, что мое экспертное участие помогло ребятам в их реализации, и я могу говорить о сопричастности к «громкому проекту», который нас ожидает», – сказала Тарусская.

    Свои работы участники конкурса защитили в субботу, 15 августа. За одну неделю школьники разработали 15 проектов по девяти вызовам «Большой перемены».

    Так, от направления «Расскажи о главном!», посвященного журналистике и новым медиа, было разработано пять проектов, предполагающих создание интернет-ресурсов для подростков, на которых будет освещаться деятельность добровольцев и оказываться помощь тем, кто в ней нуждается.

    Старшеклассница из Тюмени Ольга Глухова рассказала, что в работе над ее проектом участвовали 40 ребят из разных уголков России.

    «Мы разработали проект «Союз молодых обаятельных людей России», целью которого является вовлечение подростков в волонтерскую деятельность. За эту неделю, благодаря конкурсу «Большая перемена», я познакомилась с очень активными и творческими ребятами. Нас разделяют тысячи километров, но мы смогли стать одной большой командой и создать за короткий срок полноценный проект», – отметила Глухова.

    Анастасия Третяк из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с командой направления «Твори!» представила на защите проект молодежного волонтерского сообщества «Манифест волонтеров искусства».

    «Проектировочная неделя на «Большой перемене» получилась насыщенной на события и эмоции. Она объединила неравнодушных школьников со всей России, задала им правильный вектор движения. Наш проект направлен на помощь людям в творческой сфере, ведь мы считаем, что им необходима поддержка волонтеров. Отдельно порадовала работа в команде, получилось найти очень организованных и креативных ребят», – поделилась впечатлениями школьница.

    Алиса Нефедова из Ульяновской области также представляла направление «Твори!». Идея ее команды – проект под названием «Ветер перемен», направленный на творческую поддержку и развитие навыков детей, оказавшихся в трудном положении.

    «Это была не команда, а мечта! Мы постоянно поддерживали друг друга, помогали советом. Если будет еще одна такая проектировочная неделя, то я, даже не задумываясь, приму снова участие. Это огромный опыт, новые знакомства и знания», – рассказала Нефедова.

    В рамках направления «Помни!» участники разработали проект, связанный с сохранением исторической памяти и ее популяризацией среди школьников. Андрей Антонов из Екатеринбурга рассказал, что сразу после проектировочной недели готов приступить к реализации идеи.

    «С помощью этой недели я нашел новых друзей, получил огромные количества знаний, и даже загорелся желанием развивать созданный нами проект. Работа в команде мне очень понравилась, потому что у нас собралось большое количество единомышленников. Если подобные активности будут еще, то я точно буду принимать в них участие!» – сказал школьник.

    Участники направления «Познавай Россию!» представили проект для туристов всех возрастов, которые путешествуют по России. «Я в восхищении, такой заряд энергии от работы! Я рассказала о нашем проекте всем – маме, бабушке и друзьям, ведь таких эмоций у меня никогда не было», – поделилась впечатлениями Регина Рухлова из Татарстана.

    В воскресенье, 16 августа, в сообществе конкурса состоялся телемост с самыми активными участниками проектировочной недели. Лучшие идеи школьников будут реализованы в рамках волонтерского движения «Мы вместе», а победители получат призы от «Большой перемены».

    Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 млн школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

    Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

    Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования и мотивационного задания конкурсанты приступают к работе с кейсами, где вместе со школьниками участие принимают их любимые педагоги. Затем школьников ожидают полуфиналы конкурса, которые пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года.

    В полуфиналы «Большой перемены» выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

    Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

    Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.


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