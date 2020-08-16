Умер актер Николай Губенко

Российский актер и режиссер Николай Губенко ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».

«Сегодня для театра «Содружество актеров Таганки» черный день. Умер наш основатель – Николай Николаевич Губенко. Мы осиротели», – говорится в сообщении на сайте театра

«Подтверждаю, умер. Он долго болел», – сообщил ТАСС председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Московской городской думе Евгений Герасимов.

«Он был замечательным человеком. Николай Губенко много сделал как человек творческий, кинематографист и театральный деятель. Нет никаких сомнений, что он заслуживает того, чтобы на доме, где жил, появилась памятная доска. Если такие предложения к нам поступят от жителей дома, то мы обязательно рассмотрим такую возможность», – сказал Герасимов

Соболезнования в связи со смертью Губенко выразил президент Владимир Путин.

«Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О дате и месте прощания будет известно позже.

Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе в катакомбах во время бомбежки. Во время войны потерял родителей. Окончил спецшколу-интернат для мальчиков, в 1958 году поступил в труппу Одесского театра юного зрителя. В Москве учился во ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Сыграл Артуро Уи (Гитлер) в дипломном спектакле «Карьера Артуро Уи» по Бертольту Брехту и был замечен главным режиссером Театра на Таганке Юрием Любимовым.

На Таганке Губенко сыграл несколько заметных ролей: летчика («Добрый человек из Сезуана» Брехта), Керенского («Десять дней, которые потрясли мир» по мотивам книги Джона Рида), Пугачева (одноименный спектакль по поэме Есенина), Печорина («Герой нашего времени» Лермонтова), Годунова («Борис Годунов» Пушкина).

В 1987 году возглавил труппу Театра на Таганке. В 1989 году покинул должность и стал министром культуры СССР. В 1993 году труппа Театра на Таганке разделилась, 36 артистов труппы во главе с Губенко основали новый театр – «Содружество актеров Таганки».

Губенко снялся во множестве известных кинокартин: «Застава Ильича», «Пароль не нужен», «Они сражались за Родину», «Прошу слова» и других.

В конце марта Губенко вместе с женой, народной артисткой РСФСР Жанной Болотовой был госпитализирован в Коммунарку с пневмонией и подозрением на коронавирус.