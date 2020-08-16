Власти предотвратили дефицит вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, что позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», – говорится в сообщении на сайте правительства.

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Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения COVID-19 был принят в начале июня и будет действовать до конца года. Отмечается, что препараты вносят специальный перечень, контролируемый Минздравом.

«Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов. В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты», – уточняется в документе.

В перечень, кроме новой российской вакцины, добавлены еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.