У главы МВД Филиппин повторно обнаружили коронавирус

У министра внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо повторно выявили коронавирусную инфекцию.

«13 августа года я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле. Я самоизолировался 14 августа и прошел тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус», – передает слова министра ТАСС.

Сейчас Аньо находится на изоляции под наблюдением. В первый раз коронавирус у 58-летнего министра был обнаружен в марте, он прошел тогда курс лечения.

«Я делаю это объявление, чтобы привлечь внимание всех людей, с которыми тесно контактировал, чтобы они самоизолировались, наблюдали за любыми симптомами в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и принимали соответствующие меры. Я также делаю это заявление, чтобы подчеркнуть серьезность вируса и призвать всех носить маски, чаще мыть руки и практиковать социальное дистанцирование. (…) Соблюдая эти правила, мы все можем помочь защитить наших близких и наше сообщество», – подчеркнул глава МВД.

Ранее ученые подтвердили, что инфицированные новым коронавирусом после выздоровления имеют высокий риск повторно заразиться.

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