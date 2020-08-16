В центре Гамалеи назвали сроки начала третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

Третий (пострегистрационный) этап исследований российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может начаться в течение семи – десяти дней, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», – сказал он ТАСС.

Гинцбург отметил, что в третьем этапе исследования планируется увеличить число испытуемых.

«Гораздо больше будет участвовать человек, несколько десятков тысяч будут участвовать [в пострегистрационных исследованиях], которые пройдут на территории Московского региона», – добавил директор центра.

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По словам Гинцбурга, гражданский оборот вакцины начнется через месяц после третьего этапа исследований.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно [с пострегистрационными исследованиями], но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441 постановление правительства. Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», – пояснил ученый.

Ранее в Минздраве сообщили о производстве в России первой партии вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.