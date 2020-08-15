Пашаев оценил шансы Ефремова попасть на допрос в суде

Актер Михаил Ефремов примет участие в заседании Пресненского суда Москвы, где планируется его допрос, если ему позволит состояние здоровья, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», – сказал Пашаев ТАСС.

В субботу Пашаев заявил, что артист отказался от признания вины в смертельном ДТП, поскольку были найдены доказательства невиновности Ефремова.

Ранее СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались Ефремов и Пашаев.