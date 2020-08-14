Путин, Мишустин, Медведев и Шойгу отчитались о доходах за 2019 год

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Путин, Мишустин, Медведев и Шойгу отчитались о доходах за 2019 год

       14 августа 2020, 18:23
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин за 2019 год заработал 9,7 млн рублей, об этом свидетельствует официальная декларация главы государства.

    Годом ранее президент заработал 8,6 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сведения о доходах Путина.

    Премьер-министр Михаил Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей, за год до этого – 18,9 млн рублей.

    Экс-премьер страны, ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал доход более 11 млн рублей за 2019 год.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу в прошлом году заработал 12,6 млн рублей. В 2018 году его заработок составил чуть более 11,5 млн. В собственности у министра указаны два земельных участка в России (площадью 2807 и 17 193 квадратных метров), жилой дом (1240,4), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).

    Доход руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной за прошлый год составил 35,9 млн рублей, годом ранее она задекларировала 34,7 млн.

    Наибольший доход в 2019 году среди всех членов кабинета министров России оказался у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он задекларировал доход в размере 286 млн 22 тыс. 58 рублей. В 2018 году доход Мантурова составлял 443,3 млн рублей.

    Меньше всех среди действующих министров заработал глава Минспорта Олег Матыцин, его доход в прошлом году составил 934 тыс. 725 рублей. Супруга Матыцина за этот же период заработала чуть более 1 млн рублей, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в 2019 году заработал более 14,6 млн рублей. Его супруга Татьяна Навка – свыше 235,9 млн рублей. В 2018 году заработок Пескова составлял 12 млн 795 тыс. рублей, доход Навки –218,6 млн рублей.

    Заработок главы Минфина Антона Силуанова в 2019 году составил 28,1 млн, за 2018 год он декларировал 40,1 млн рублей. При этом у министра появился новый мотоцикл.

    Вице-премьер Татьяна Голикова за 2019 год заработала 14,86 млн рублей. Министр труда Антон Котяков за прошлый год задекларировал свыше 14 млн рублей. Меньше всего заработал министр просвещения Сергей Кравцов – 2,62 млн рублей. В 2018 году его заработок составлял 3,36 млн рублей.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко за 2019 год заработала 16 млн 726 тыс. рублей. В декларации у нее указаны земельный участок в 3 тыс. 667 «квадратов» и дачный земельный участок в 2 тыс. 771 «квадрат».

    Также спикеру принадлежат дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра. Кроме того, у Матвиенко есть квартира площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо.

    Доход руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина за прошлый год составил 25,4 млн рублей. В 2018 году глава палаты заработал 83,9 млн рублей.

    Спикер Госдумы Вячеслава Володина заработал за 2019 год 100,2 млн рублей. Доход в предыдущий год у председателя нижней палаты парламента составлял 71,7 млн рублей.


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