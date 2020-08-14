В ЕС заявили о нежелании отталкивать от себя Белоруссию

Евросоюз не хочет «отталкивать» Белоруссию в сферу влияния России, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий. Европа – ЕС, в особенности Австрия, – была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие», – цитирует Шалленберга ТАСС.

Австрийская сторона желает, чтобы Белоруссия шла по их «пути касательно ценностей и стандартов».

«Мы не обсуждаем этим вечером санкции, мы обсуждаем ситуацию в Белоруссии. Я уверен, что сейчас нужна четкая единая позиция Европейского союза», – добавил он.

Австрийский министр отметил, что основным вопросом консультаций ЕС будет призыв к белорусским властям отказаться от насилия и задержаний и начать «внутригосударственный диалог».

«И если эти требования не будут выполнены или Минск предпримет другой подход, тогда, я думаю, Европейский союз не должен исключать санкции», – заключил Шалленберг.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.