Ургант выступил в поддержку протестующих в Белоруссии Путин назначил нового посла России в Ливане 14 августа 2020, 12:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Александр Рудаков назначен новым послом России в Ливане. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. «Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливанской Республике», – передает ТАСС текст документа. Ранее Рудаков занимал должность замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. Другим указом президент освободил от должности Александра Засыпкина, возглавлявшего российскую дипмиссию в Бейруте с 2010 года. Напомним, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает ситуацию в Ливане исключительно как внутреннее дело страны и призывает к достижению национального консенсуса без вмешательства других государств.

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