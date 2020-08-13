В Новосибирской области благоустроят десять сел

Новосибирская область получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на создание современного облика сельских территорий в 2021 году. Десять районов области стали победителями конкурса Минсельхоза России, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

«Новосибирская область представляла на конкурс 18 проектов в 13 районах области на общую сумму 1,82 млрд рублей. Конкурсный отбор прошли 13 проектов из 10 районов области. Общий объем их финансирования составит 1,69 млрд рублей, в том числе 1,55 млрд рублей - из федерального бюджета», – цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко.

В числе районов, ставших победителями конкурса, Баганский, Искитимский, Каргатский, Купинский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Тугучинский, Черепановский. По информации Минсельхоза, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируют в том числе построить плавательный бассейн в селе Баган, блочно-модульную котельную в поселке Октябрьский, распределительные газовые сети в селе Пайвино, провести капремонт спорткомплекса и здания сельского дома культуры в селе Улыбино, передает ТАСС.

Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре во время подготовки федерального закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

В 2020 году в Новосибирской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» предусматривает выделение 1,4 млрд рублей.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.