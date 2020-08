Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем Помпео озвучил угрозы в адрес России 13 августа 2020, 04:44

Фото: Imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил глава Госдепа Майкл Помпео. По его словам, если российская сторона «предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену». Помпео сообщил, что заявил об этом главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные «говорили» с российским военным руководством, передает РИА «Новости». «Мы не будем это терпеть», – заявил он. Напомним,советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также заявил, что Россия «заплатит цену», если информация о «сговоре» подтвердится. Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».

