Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной

Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок на переговорах с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции, прошедшей в Вашингтоне, Рубио заявил, что на переговорах с украинской стороной обсуждались территориальные уступки, передает РИА «Новости». «У нас были такие разговоры», – ответил Рубио на вопрос журналистов о ходе переговоров.

Он уточнил, что основное внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению общего формата переговорного процесса с делегацией Украины, а не конкретным условиям, которые могли бы быть приняты сторонами.

Рубио также отказался подтвердить возможность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако он отметил, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для обсуждения дальнейших шагов.

Ранее Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта. Сообщалось, что США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня.