Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.21 комментарий
Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной
Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок на переговорах с Украиной
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с украинской стороной возможность территориальных уступок в ходе переговоров.
На пресс-конференции, прошедшей в Вашингтоне, Рубио заявил, что на переговорах с украинской стороной обсуждались территориальные уступки, передает РИА «Новости». «У нас были такие разговоры», – ответил Рубио на вопрос журналистов о ходе переговоров.
Он уточнил, что основное внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению общего формата переговорного процесса с делегацией Украины, а не конкретным условиям, которые могли бы быть приняты сторонами.
Рубио также отказался подтвердить возможность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако он отметил, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для обсуждения дальнейших шагов.
Ранее Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта. Сообщалось, что США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня.