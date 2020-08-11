Врач сказал, как избежать второй волны COVID-19

Предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в этом году получится, если сохранить ограничительные меры, в том числе и масочный режим, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Понятно, что часть людей невосприимчива к коронавирусной инфекции, у них врожденный клеточный иммунитет, то есть не всех поражает коронавирус даже при контактах. Второе – мы понимаем, что он передается при тесном контакте, то есть на улице и при удаленном контакте он не столь опасен. Третье – мы понимаем, что, если будет соблюдаться масочный режим как положено, а не разгильдяйски, как сейчас, то этой волны не будет», – передает ТАСС слова Тимакова.

По словам врача, важно не забывать и о сезонном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Мы прекрасно понимаем, что ОРВИ осенью никто не отменял, то есть сезонные ОРВИ, грипп и остальные вирусы, в том числе и сезонный коронавирус, которых четыре вида ежегодно к нам приходит, их никто не отменял, и они будут. И здесь главное – не перепутать ту волну с волной коронавируса. Коронавирусом не будут болеть только те, кто не контактировал с носителями, а не контактировали люди, которые были на дачах и полноценно выполняли самоизоляцию, например мамочки с маленькими детьми. Им нужно обязательно везде говорить, что масочный режим никто не отменял и что нужно носить маски, потому что они помогают. И второе – наши пожилые родственники, которые также сидели на изоляции и не контактировали с коронавирусом, для них он может быть опасен», – подчеркнул вакцинолог.

При этом Тимаков напомнил, что массовая вакцинация населения от коронавируса пока не начинается.

«Так как прививки сейчас будут делать не всему населению, от волны это, естественно, не спасет. Потому что наработать 150 млн вакцин или хотя бы 70 млн, чтобы хотя бы половина населения была вакцинирована, чтобы создать массовый иммунитет, технически невозможно. Поэтому говорить, что прививка поможет от второй волны, нельзя. А вот то, что мы сейчас можем сделать клинические исследования и, так как коронавирус останется с нами постоянно, на всю жизнь, к следующему году подготовить уже испытанную вакцину – это было бы более грамотно», – добавил он.

В свою очередь, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов отметил важность вакцинации.

«Если говорить про сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в осенне-зимний период, одним из компонентов будет новый коронавирус. На примере гриппа мы знаем, что сам сезонный подъем мы остановить не можем, но сбить эту волну и резко снизить неблагоприятные последствия с помощью вакцинации мы, конечно, можем, поэтому, безусловно, вакцинация против нового коронавируса необходима, это поможет существенно снизить издержки. При этом не стоит забывать и про другие компоненты, которые вызовут подъем заболеваемости, в первую очередь грипп А и В. Поэтому вакцинация от гриппа также необходима, а в случае особых показаний, которые врачи дают индивидуально, необходима вакцинация и против других инфекций», – сказал Щелканов.

Заведующий лабораторией также выразил мнение, что для взрослого населения разработанная вакцина будет безопасна.

«Вакцина делалась в соответствии со всеми требованиями, то есть нет фактов, которые позволяли бы сомневаться в ее эффективности или безопасности. Неслучайно было сказано, что для детей вакцину пока выпускать не будут, потому что там несколько другие требования, а для взрослых вакцину будут производить массово и это совершенно нормально. Подчеркну, что Россия обладает всеми необходимыми технологиями, чтобы оперативно разрабатывать и массово производить эффективные и безопасные вакцины», – добавил Щелканов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.