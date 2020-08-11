Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Чистый вывоз капитала из России частными предприятиями за семь месяцев 2020 года, по оценке Центробанка, вырос на 53,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Отток за семь месяцев этого года составил 34,9 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

В 2019 году за тот же период показатель был на уровне 22,8 млрд долларов.

«В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами», – сказали в ЦБ.

За весь 2019 год, по оценке ЦБ, вывоз капитала составил 26,7 млрд долларов. В 2018 году вывоз капитала оценивался в 63 млрд долларов.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и %, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Кипр уже принял условия России, после него на предложение российской стороны согласились также Мальта и Люксембург. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели.

Новые условия по налоговому соглашению, как ожидается, должны заработать с начала 2021 года.