Белорусская оппозиция будет требовать признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом республики.

Кроме того, он заявил, что оппозиция Белоруссии создает «Комитет государственного спасения» и предложит войти в него Тихановской, передает РИА «Новости».

Во вторник утром министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. При этом доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты в Литву «организовали» власти республики. Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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