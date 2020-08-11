В ВОЗ заявили о контактах с Россией по поводу первой вакцины от COVID-19

ВОЗ находится в контакте с властями России по вопросу об оценке эффективности и безопасности первой зарегистрированной вакцины от COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Язаревич сообщил, что «мы находимся в контакте с российскими властями», дискуссия ведется «о возможной преквалификации вакцины», передает РИА «Новости».

По его словам, ускоренное производство вакцин не должно идти за счет безопасности лекарства.

Для этого, согласно процедурам ВОЗ, эксперты должны провести преквалификацию нового продукта, чтобы выяснить, насколько он соответствует стандартам производства вакцин на международном уровне и является безопасным.

Язаревич добавил, что ВОЗ выступает за ускорение разработки эффективных вакцин от коронавируса и средств лечения вызываемого инфекцией заболевания и внимательно следит за прогрессом в этой сфере.

«Однако ускорение не означает, что нужно ставить под угрозу безопасность», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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