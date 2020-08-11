ЕС пригрозил Белоруссии санкциями из-за подавления протестных акций

Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в Минске, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр напомнил, что ЕС отменил санкции против Белоруссии после того, как республика предприняла правильные шаги, в частности, по освобождению политзаключенных, передает РИА «Новости».

«Здесь, однако, мы очень серьезно должны обсудить в ЕС, можем ли мы перед лицом недавних событий, событий последних дней оставить его в силе, или это решение должно быть каким-то образом вскоре пересмотрено», – сказал Маас.

Глава МИД ФРГ призвал немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов в Белоруссии.

«Еще раз хочу четко подчеркнуть, что мы призываем, чтобы те, кто мирным образом и пользуясь своими демократическими правами вышли на улицу, чтобы они были немедленно освобождены, поскольку демонстрантов арестовывали тоже. Это касается точно так же и журналистов, которые выполняют свою работу, и которым не давали этого делать», – сказал он.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что ЕС готовит общую реакцию стран-членов по ситуации в Белоруссии.

«Внимательно следим за развитием событий, работаем над реакцией ЕС и заявлением 27 стран-членов в рамках Совета министров иностранных дел», – написал он.

Боррель добавил, что белорусский народ имеет право на демократию и свободные выборы, и задержания мирных протестующих должны быть прекращены.

Ранее Еврокомиссия, основываясь на данных местных наблюдателей, выразила серьезные сомнения в достоверности официальных результатов президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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