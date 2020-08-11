Дегтярев одобрил открытие торговых центров в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса обсудил дальнейшее точечное снятие ограничений в регионе и поддержал предложение по открытию стадионов и торговых центров.

По последним данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 8556 случаев заражения коронавирусом. Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения край остается на четвертом месте среди дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба губернатора края.

На совещании также шла речь об увеличении числа тестов на COVID-19. Сейчас в регионе диагностикой занимаются девять лабораторий, которые выполняют до 2 тыс. исследований в сутки. По поручению Дегтярева в ближайшее время начнут работу еще две лаборатории, а количество проведенных тестов планируется довести до 4 тыс. в сутки уже к концу текущей недели.

Также на заседании штаба обсудили дальнейшее снятие ограничительных мер. Замглавы правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что готовится постановление, которое позволит открыть стадионы при определенном уровне загрузки, а также торговые центры вне зависимости от их площади.

Дегтярев поддержал инициативу, но обратил внимание на соблюдение всех санитарных норм. «Открытие торговых центров – это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес сообщества. Решите эти вопросы, чтобы мы были готовы открыть торговые центры уже к пятнице, 14 августа», – поручил Дегтярев.

Кроме того, Дегтярев встретился с экспертным сообществом края и обсудил общественно-политическую обстановку в регионе.

Во встрече приняли участие доктор социологических наук, профессор РАНХиГС Николай Байков, его коллега – профессор кафедры философии, истории, государства и права РАНХиГС Валерий Чудесов, доктор политических наук Илдус Ярулин, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии, политологии и регионоведения ТОГУ Ольга Симоненко, доктор социологических наук, проректор по воспитательной работе и работе со студентами ДВГУПС Юлия Тюрина, профессор кафедры социально-гуманитарных наук Хабаровского государственного университета экономики и права Александр Ким, кандидат социологических наук, член общественной палаты Хабаровского края Владимир Зубков, кандидат исторических наук, профессор, политический обозреватель газеты «Приамурские ведомости» Евгений Чадаев. Также Дегтярев пригласил на встречу адвоката НКО «Коллегия адвокатов «Форум» Константина Бубона.

Участники встречи обсудили идею врио губернатора края о создании Народного совета. Они уверены, что эта площадка может стать действенным механизмом общения с жителями региона, но при условии, что совет не будет формализован.

«Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и поселков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края», – сказал Дегтярев.

Врио главы края пригласил всех присутствовавших на встрече экспертов поработать в Народном совете. Он подчеркнул, что встречи с научным сообществом будут регулярными, а также поручил создать чат в WhatsApp, для того чтобы быть на постоянной связи с политологами и социологами.