В Германии назвали «ударом в лицо» угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Угрозы США в адрес города Засниц из-за «Северного потока – 2» можно назвать ударом в лицо европейцам, пишет немецкое издание Handlesblatt.

Автор статьи отметил, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства «Северного потока – 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом, по его словам, Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй «Северного потока – 2» нет ни малейших сомнений», – пишет издание.

В статье также подчеркивается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например, импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали, считает автор статьи.

«Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь – это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США», – заключил автор.

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток – 2».

В российском МИД, в свою очередь, выразили надежду, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

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