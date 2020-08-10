Цыбульский официально стал кандидатом на пост главы Архангельской области

Избирательная комиссия Архангельской области вручила официальные документы шестерым претендентам на пост главы региона, в том числе врио губернатора области Александру Цыбульскому.

Удостоверения кандидатов из рук руководителя облизбиркома Андрея Контиевского также получили: пенсионер Николай Вакорин; индивидуальный предприниматель Андрей Есипов; депутат областного Собрания Сергей Пивков; эколог Айман Тюкина; депутат областного Собрания Ирина Чиркова.

Отмечается, что эти претенденты успешно преодолели так называемый «муниципальный фильтр» и были зарегистрированы избирательной комиссией 7 августа.

По словам Контиевского с 15 августа официально начинается агитация в средствах массовой информации. Кроме того, по всему региону ослабляются противоэпидемиологические меры, что позволит кандидатам активно встречаться с избирателями, передает «Регион 22».

«На мой взгляд, избирательная кампания должна быть честной, открытой, и самое главное, пройти с уважением по отношению друг к другу. Я собираюсь и дальше выполнять свои обязанности и агитацией заниматься не планирую», – заявил Цыбульский.

«Избирательная кампания должна быть построена на взаимном уважении. Все мы заинтересованы в развитии и процветании нашего региона. И все кандидаты должны строить свои программы именно для благосостояния жителей Архангельской области», – отметила Тюкина.

«В связи с тем, что в России наблюдается стойкая тенденция к увеличению конкурентности выборов, я жду интересной предвыборной борьбы. Она должна быть конструктивной и на взаимном уважении», – сказал Есипов.

«Я бы хотел, чтобы кандидаты больше внимания обращали на то, что они могут сделать для региона, а не вели, как говорится, разборки между собой. Это – самое главное, чтобы выборы прошли чисто, чтобы победил тот, кого народ посчитает наиболее достойным» – добавил Вакорин.

«Прежде всего избирательная кампания должна быть конкурентной. Сегодня шесть кандидатов прошли стадии выдвижения и регистрации и будут бороться за кресло руководителя региона. И кампания должна быть яркой насыщенной, интересной. Нам нужно сделать все, чтобы жители области пришли на голосование и выбрали действительно эффективного губернатора», – уверен Пивков.

Напомним, губернаторскую гонку ранее покинули двое кандидатов. По итогам проверки предоставленных в избирком документов у них выявлены грубые нарушения: Юрий Шевелев не смог собрать необходимого минимума подписных листов (119 вместо положенных 189), а Олег Мандрыкин изначально сдал в комиссию неполный комплект подписей, не выполнив норму закона о ¾ муниципальных образований. Кроме того, у данного кандидата выявлено большое число «задвоенных» подписей.

Выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября. В соответствии с новым порядком, принятым Центризбиркомом России, голосование будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября включительно. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется после 20.00 13 сентября.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала врио главы региона Игоря Кобзева кандидатом на выборы губернатора.