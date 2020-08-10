Берлин выразил США недоумение по поводу угроз германским фирмам

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во время телефонного разговора обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео ситуацию вокруг возможных санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

В понедельник в Берлине Маас отметил, что «выразил недоумение» в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH – оператора порта Мукран, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называлось в качестве возможного достройщика газопровода, и хранятся трубы для «Северного потока – 2», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток – 2».

В российском МИД, в свою очередь, выразили надежду, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

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